अजीत पवार के 'फंड' वाले बयान पर गरमाई सियासत, सुप्रिया सुले EC से की कार्रवाई की मांग 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राकांपा (शरद चंद्र पवार) की नेता एवं लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि विकास कार्यों के 'फंड' को मतदाताओं के समर्थन से जोड़ने वाला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान बेहद गंभीर है।

निर्वाचन आयोग को ऐसे बयानों पर नजर रखनी चाहिए। उनकी पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि निर्वाचन आयोग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 'अजीत पवार को मांगनी चाहिए माफी' अजीत पवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पुणे जिले की बारामती में शुक्रवार को नगर पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान राकांपा नेता अजीत पवार ने मतदाताओं से कहा था कि यदि वह उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताते हैं तो शहर में 'फंड' की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यदि मतदाता उनके उम्मीदवारों को 'रिजेक्ट' करते हैं तो वे भी उन्हें 'रिजेक्ट' कर देंगे।

अजीत पवार ने क्या कहा था? भाजपा-राकांपा-शिवसेना वाली महायुति सरकार में वित्त विभाग संभाल रहे पवार ने कहा था कि यदि आप राकांपा के सभी 18 उम्मीदवारों को जिताएंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो मैं भी आपको रिजेक्ट कर दूंगा। आपके पास वोट हैं, और मेरे पास फंड।