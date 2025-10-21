Bihar Election : अब असली मुकाबले की घड़ी, दरभंगा के सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय

जागरण संवाददाता,दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम तिथि को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की ओर से प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नौ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया।

123 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव सोमवार को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत कुल 145 उम्मीदवारों में से,123 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कुशेश्वरस्थान में विधानसभा क्षेत्र से 10 उम्मीदवार, गौड़ाबौराम से 12, बेनीपुर से 14, अलीनगर से 12, दरभंगा ग्रामीण से 13, दरभंगा से 13 , हायाघाट से 13, बहादुरपुर से 17 उम्मीदवार, केवटी से 10 एवं जाले विधानसभा क्षेत्र से नौ उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में 3329 मतदान केंद्र है।

अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिला में 28 लाख 90 हजार 605 मतदाता हैं। जिनमें पुरुष मतदाता 15 लाख 23 हजार 142 तथा महिला मतदाता 13 लाख 67 हजार 420 एवं थर्ड जेंडर 43 मतदाता हैं। सेवा मतदाता 2185 हैं। जिनमें पुरुष सेवा मतदाता 2061 तथा महिला से सेवा मतदाता 124 है। 1796 मतदान केंद्र लोकेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि व्यय लेखा से संबंधित अनुश्रवण को लेकर 10 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 30 एफएसटी एवं 35 एसएसटी बनाया गया है।

50 पिंक बूथ बनाया जाएगा विधानसभा चुनाव को लेकर 359 सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 50 पिंक बूथ बनाया जाएगा। जिस पर महिला मतदान कर्मी नियुक्त की जाएगी। सभी मतदान कर्मी को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया है। जिले में कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों का शतप्रतिशत वेब कास्टिंग कराई जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। चुनाव कार्य में संलग्न कर्मी के मतदान को लेकर फार्म भरवाया गया। वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में गश्ती बढ़ाया गया है।