    'आपके पास वोट हैं, मेरे पास पैसा', अजीत पवार की टिप्पणी से खड़ा हुआ विवाद; विपक्ष ने धमकी बताया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:55 AM (IST)

    महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे के मालेगांव में मतदाताओं से कहा कि यदि वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी न हो। इसके साथ ही पवार ने कहा कि लेकिन यदि मतदाता उनके उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो वह भी धन मुहैया नहीं कराएंगे।

    'आपके पास वोट हैं, मेरे पास पैसा', अजीत पवार की टिप्पणी से खड़ा हुआ विवाद (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, पुणे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे के मालेगांव में मतदाताओं से कहा कि यदि वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी न हो।

    इसके साथ ही पवार ने कहा कि लेकिन यदि मतदाता उनके उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो वह भी धन मुहैया नहीं कराएंगे। कहा कि आपके पास वोट हैं, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है।

    राकांपा अध्यक्ष पवार ने शुक्रवार को बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान यह बात कही। पवार भाजपा-राकांपा-शिवसेना की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं।

    उप मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा कि यदि आप राकांपा के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी न हो। यदि आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन, यदि आप मना करोगे तो मैं भी मना कर दूंगा।

    इस टिप्पणी की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने अजीत पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने सवाल किया कि यह धनराशि आम लोगों द्वारा दिए गए करों से दी जाती है न कि अजीत पवार के घर से। यदि पवार जैसे नेता मतदाताओं को धमका रहे हैं तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होने हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और भाजपा समर्थित पैनल ने मालेगांव में गठबंधन किया है।