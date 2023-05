पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के शानदार स्वागत पर यशवंत सिन्हा का तंज, बीजेपी ने किया पलटवार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा अपने एक ट्वीट की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया था। इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने तंज कसा था। उनके ट्वीट को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा,

यशवंत सिन्हा के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। शहजाद पूनावाला ने यशवंत के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा,

Congress wanted him to become President of India!

Congress wanted him to become President of India!

Imagine