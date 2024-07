संसद परिसर में जब मिलीं सोनिया गांधी और जया बच्चन, देखें दोनों नेताओं का कैसा रहा रिएक्शन; VIDEO

विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई। दरअसल, जैसे ही सोनिया गांधी परिसर पहुंची वहां कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका अभिवादन किया। सोनिया गांधी के सामने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन खड़े थे। सोनिया गांधी ने उन्हें हेलो कहा। वहीं, डेरेक ओ ब्रायन के बगल में जया बच्चन खड़ी थीं। जैसे ही डेरेक ओ ब्रायन ने कुछ कहा दोनों नेता हंसने लगे। फिर जया बच्चन ने सोनिया गांधी से कुछ बातें कही। इसके बाद दोनों नेताओं ने ठहाका लगाना शुरू कर दिया।

#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, LoP in Lok Sabha-Rahul Gandhi, Samajwadi Party MP Jaya Bachchan, TMC MP Derek O'Brien in the Parliament as the INDIA bloc protest against 'discriminatory' Union Budget 2024. pic.twitter.com/ACiFGdMVdv