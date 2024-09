Rahul Gandhi ने सिखों पर ऐसा क्या बोला जिस पर मचा सियासी बवाल, भाजपा ने कोर्ट में घसीटने की कही बात

मंत्री ने कहा कि राहुल की टिप्पणी "भयावह" प्रकृति की है, क्योंकि इससे विदेश में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की गई है।

कांग्रेस के शासन के दौरान हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा, "अगर हमारे इतिहास में ऐसा कोई समय रहा है जब एक समुदाय के रूप में हमने चिंता, असुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा महसूस किया है, तो वह समय वह रहा है जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में रहा है। उन्होंने कहा कि 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ कत्लेआम किया गया था। करीब 3,000 निर्दोष लोग मारे गए थे। ''

Herndon, Virginia, USA: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The fight (in India) is about whether a Sikh, is going to be allowed to wear a turban in India...whether a Sikh will be allowed to wear a kada in India or will be able to go to the Gurudwara...that's what… pic.twitter.com/PDbvPfcIse— ANI (@ANI) September 10, 2024