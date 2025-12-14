Language
    VIDEO: कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगे भड़काऊ नारे, भाजपा बोली- 'इनका एजेंडा सामने आ गया'

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ नारे लगने से विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे कांग्रेस ...और पढ़ें

    दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली। (X- @INCIndia)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर कथिक वोट चोरी के खिलाफ आयोजित रैली के लिए इकट्ठे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक नारेबाजी का वीडियो समाचार एजेंसी आइएएनएस ने जारी किया है। इसी वीडियो को भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी शेयर किया है।

    पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जाने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है।

    शहजाद पूनावाला ने कहा, "तो एजेंडा साफ है, यह SIR के बारे में नहीं है। यह संविधान पर वार है। SIR के नाम पर वे पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने ECI के धमकी दी थी। अब तक कांग्रेस पीएम मोदी को 150 से अधिक बार गाली दे चुकी है।"

    जनता अपने प्रिय नेता का अपमान नहीं सहेगी- पात्रा

    बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जनता अपने प्रिय नेता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह नारा नहीं सुना है, लेकिन मैं इसकी बारीकी से जांच करूंगा। अगर वाकई ऐसे नारे लगाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस अभी भी जनभावना को समझने में नाकाम है। जब भी पीएम मोदी या उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।

    वीडियो में लगे आपत्तिजनक नारे

    शहजाद पूनावाला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा लगा रहे हैं। वहीं कथित वोट चोरी को लेकर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं।