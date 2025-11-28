'सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार...', कर्नाटक में पावर पॉलिटिक्स पर वीरप्पा मोइली की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच चल रही 'पावर की लड़ाई' के लिए पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है। इससे पहले कि हालात कर्नाटक में कांग्रेस को खराब कर दें उन्हें तुरंत अनुशासन वापस लाना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को जब लीडरशिप को लेकर लड़ाई पब्लिक हो गई, तो मोइली ने साफ-साफ कहा: "इसमें कोई शक नहीं कि यह पॉलिटिकल उथल-पुथल है या अगर अभी नहीं है, तो यह उथल-पुथल की ओर ले जाएगी। इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है। उन्हें पता होना चाहिए कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन चीजें अलग-अलग दिशाओं में जा रही हैं, जो कर्नाटक में कांग्रेस को खराब कर देंगी।"

धार्मिक नेताओं के मैदान में उतरना राज्य के लिए नुकसानदायक- मोइली उन्होंने कम्युनिटी और धार्मिक नेताओं के मैदान में उतरने के तमाशे की भी आलोचना की, और इसे पहले से ही मुश्किल में फंसे राज्य में एक नुकसानदायक संकेत बताया।

उन्होंने कहा, "स्वामीजी और कम्युनिटी के नेता अपने-अपने नेताओं को सपोर्ट करने आ रहे हैं, इससे गलत मैसेज जाता है। अनुशासन समय की जरूरत है, पहले इसे लाएं, नहीं तो अपोजिशन बीजेपी हर जगह कांग्रेस को हरा रही है। वह कर्नाटक भी हार जाएगी।"

मैं बस इतना कहूंगा कि डिसिप्लिन लाएं- मोइली मोइली ने टॉप पोस्ट के लिए किसी भी दावेदार का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने कहा, "मैं यह कमेंट नहीं करूंगा कि किसे बने रहना चाहिए या किसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, मैं बस इतना कहूंगा कि डिसिप्लिन लाएं।"

जो हो रहा है वह पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं- मोइली उनकी यह बात वोक्कालिगा स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री नंजवदुथा स्वामीजी के नए दबाव के बाद आई, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए शिवकुमार का पब्लिकली सपोर्ट किया था। मोइली ने कहा, "जो हो रहा है वह पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। इससे पार्टी का प्रॉस्पेक्ट बर्बाद हो जाएगा।"