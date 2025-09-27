Language
    काशी पत्रकार संघ ने कांग्रेस के 'मताधिकार सम्मेलन' की बुकिंग किया निरस्त, कांग्रेस ने कहा, प्रशासन के दबाव में बुकिंग कैंसिल की

    By Jagran News Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:48 PM (IST)

    वाराणसी में कांग्रेस द्वारा आयोजित मतदाता अधिकार सम्मेलन के लिए पराड़कर भवन की बुकिंग रद्द होने के बाद पार्टी ने अब कांग्रेस कार्यालय में ही आयोजन करने का फैसला किया है। पहले पराड़कर भवन में सम्मेलन की तैयारी थी लेकिन बुकिंग रद्द होने से अब कांग्रेस कार्यालय में ही सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

    कांग्रेस कार्यकर्ता अब कांग्रेस कार्यालय में सम्मेलन को सफल बनाने में जुटे हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस की ओर से आयोज‍ित मतदाता अधिकार सम्मेलन से पहले पराड़कर भवन की बुकिंग निरस्त होने के बाद अब पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय में ही पूरा आयोजन कराने की तैयारी की है। 

    वाराणसी कांग्रेस की ओर से बताया गया क‍ि जिस संस्थान को काशी में स्थापित करने में स्व. भगवान दास अरोड़ा जी व स्व. पं. कमलापति त्रिपाठी ने उस संस्थान पराडकर भवन को 10 दिन पूर्व पैसा जमा कर बुक कराया गया था उसे आज प्रशासनिक दबाव में कैंसिल कर दिया जा रहा है।

    वहीं काशी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अपरिहार्य कारणों से आयोजन कैंसिल किया गया है। इस बाबत कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष का आरोप है कि प्रशासनिक दबाव में ऐसा किया गया है। हालांकि हमारा कार्यक्रम होगा।

    वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की ओर से पराड़कर स्मृति भवन में शनिवार को आयोजित मतदाता अधिकार सम्मेलन की बुकिंग शुक्रवार की देररात काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष के आदेश के क्रम में निरस्त कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष का कहना था कि अपरिहार्य कारणों से इसे कैंसिल किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का आरोप है कि काशी पत्रकार संघ ने इस कार्यक्रम को प्रशासन के दबाव में निरस्त किया है।

    यह भी कहा कहा कि संघ के भवन का सभागार दस दिन पहले पैसा देकर बुक कराया गया था। कार्यक्रम से एक दिन पहले जब तैयारी को लेकर कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो बताया गया कि आपका कार्यक्रम कैंसिल है। आप अपना पैसा वापस ले लीजिए।

    कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कहा कि तत्काल बुक करने वाले से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में संघ के अध्यक्ष से बात करें। संघ के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई पर उन्होंने फोन नहीं उठाया।

    वोट चोरी को लेकर आज पराड़कर स्मृति भवन में दोपहर दो बजे से यह सम्मेलन होना था। इसमें बनारस के राजनीतिक-नागरिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भाग लेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, विद्या आश्रम जनांदोलन के अगुवा सुनील सहस्रबुद्धे और मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल बिहार के महासचिव सरफराज शामिल होंगे।

    सम्मेलन में बनारस व आस-पास के नागरिक, किसान, छात्र, युवक के साथ बुनकर व महिलाएं भी भागीदारी करेंगी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-सर 2025) पर इस सम्मेलन में चर्चा होनी है।

    कांग्रेस कार्यकर्ता व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पराड़कर स्मृति भवन कार्यक्रम स्थल पर समय से पहुंचेंगे। प्रशासन के दबाव में कैंसिल हुए कार्यक्रम स्थल का विरोध होगा। इसके बाद कार्यक्रम कांग्रेस महानगर कार्यालय में आयोजित होगा। - राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष।