Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई में आतंकी हमले के बाद अमेरिकी दबाव में झुकी थी UPA सरकार, बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    भाजपा ने कांग्रेस पर 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में थी। उन्होंने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा और आरोप लगाया कि वे विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पी. चिदंबरम और मनीष तिवारी की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह ''अमेरिकी दबाव में झुक गई''।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह चार दिनों से विदेश में हैं और उनका एकमात्र काम भारत को बदनाम करना है। यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यह स्पष्ट करने को कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ''हस्तक्षेप'' की अनुमति क्यों दी।

    बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे सवाल

    उन्होंने मांग की कि हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में चिदंबरम द्वारा की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सफाई दें। भाटिया ने बताया कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने साक्षात्कार में कहा था कि पूरी दुनिया नई दिल्ली पर टूट पड़ी थी ताकि उसे आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोका जा सके।

    'अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी यूपीए सरकार'

    वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने उनसे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ''प्रतिक्रिया न देने'' को कहा था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ''और कोई कार्रवाई नहीं की गई।'' भाटिया ने आरोप लगाया, ''जब कांग्रेस शासन के दौरान 26/11 के हमले के बाद भारत कड़ी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, तब सोनिया गांधी वाशिंगटन से निर्देशों का इंतजार कर रही थीं। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमजोर और समझौतावादी संप्रग सरकार की विदेश नीति थी।''

    भाजपा प्रवक्ता ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी चिदंबरम द्वारा की गई टिप्पणियों को ''गंभीर चिंता का विषय'' बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने पूछा, ''राहुल गांधी कहां हैं? क्या वह देश की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं?'' उन्होंने कहा, ''राहुल की प्राथमिकता क्या है? क्या सिर्फ किसी देश में जाना, वहां चार दिन रहना, भारत को कमजोर करने, भारत को बदनाम करने के लिए भारत के खिलाफ साजिश रचना और हमारे देश के नागरिकों द्वारा उठाए जा रहे प्रासंगिक सवालों का जवाब न देना है?''

    बिहार में गायब हो जाएंगे जंगल राज के प्रतीक : गौरव भाटिया

    आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य में सरकार बनाएगा और जंगल राज के प्रतीकों को ''गायब'' कर देगा। उन्होंने कहा, ''जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तब राजग की सरकार फिर से बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी और जंगल राज के प्रतीक, 'शहाबुद्दीन ¨जदाबाद' के नारे लगाने वाले गायब हो जाएंगे।'' (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: मणिपुर सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, चूड़चंदपुर में डाक सेवाएं फिर से बहाल

    यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को पीएम मोदी का तोहफा, हर माह मिलेंगे 1000 रुपये; छात्रवृत्ति भी बढ़ी