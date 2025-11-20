छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की रखी जाएगी आधारशिला, तृणमूल विधायक ने किया एलान

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों और एसआइआर की प्रक्रिया को देखते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास तेज कर दिया है।

उसके विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दिन छह दिसंबर को बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का एलान किया है।

मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिमों की आबादी लगभग 75 प्रतिशत है। मालूम हो टीएमसी हर वर्ष छह दिसंबर को संहति दिवस कार्यक्रम करती है। पार्टी इस बार विशेष महत्व दे रही है। उस दिन कोलकाता में बड़ी रैली की तैयारी है।