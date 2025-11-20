छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की रखी जाएगी आधारशिला, तृणमूल विधायक ने किया एलान
टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दिन छह दिसंबर को बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का एलान किया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों और एसआइआर की प्रक्रिया को देखते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास तेज कर दिया है।
उसके विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दिन छह दिसंबर को बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का एलान किया है।
मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिमों की आबादी लगभग 75 प्रतिशत है। मालूम हो टीएमसी हर वर्ष छह दिसंबर को संहति दिवस कार्यक्रम करती है। पार्टी इस बार विशेष महत्व दे रही है। उस दिन कोलकाता में बड़ी रैली की तैयारी है।
वहीं, मुर्शिदाबाद के भरतपुर क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि अयोध्या में हमारी बाबरी मस्जिद 1992 में ध्वस्त कर दी गई थी। हमने पहले ही फैसला किया है कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी।
कबीर ने कहा कि शिलान्यास कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते वह उस दिन कोलकाता में पार्टी की वार्षिक संहति दिवस (एकजुटता दिवस) कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।
कबीर ने पत्रकारों से कहा कि मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में इस्लाम समुदाय के कई बड़े धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे। इसमें एक धार्मिक नेता मदीना से आएंगे। कोलकाता, दिल्ली व मुंबई से भी आएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।