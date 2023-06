नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सलाह दी है कि उन्हें पीएम मोदी से बातचीत के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाना चाहिए। वहीं, बराक ओबामा के इस बयान के बाद भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है।

भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज समाज के सभी वर्गों का विकास हो रहा है। आज देश में सन 1984 जैसे दंगे नहीं हो रहे...आज समाज का सभी वर्ग सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को महसूस भी कर रहा है और उसका भागीदार भी बन रहा है लेकिन अफसोस की बात है कुछ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के बेहतरीन माहौल को खराब करने के लिए काम करते हैं लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद आज हमारे प्रधानमंत्री जी को दुनिया के तमाम देश सम्मानित कर रहे हैं और ये उनका सम्मान नहीं है बल्कि इस भारत की बढ़ती हुई शक्ति का सम्मान है।

#WATCH | BJP leader and former Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi speaks on former US President Barack Obama's remarks about the rights of Indian Muslims

"Today, all the sections of the society are developing. Today riots like 84 are not happening in the country, " he says pic.twitter.com/j9R64jUObq