पीएम मोदी के जंगलराज वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा-विधानसभा में जीतेंगे 250 सीटें

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा के उन दावों पर कड़ा जवाब दिया जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार की जीत को बंगाल में ‘जंगलराज’ खत्म होने की शुरुआत बताया था। पार्टी ने कहा कि न सिर्फ यह दावा 'भ्रम' है, बल्कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा। इसके साथ कहा कि ममता बनर्जी ही आइएनडीआइए गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय ‘चेहरा’ बनाया जाना चाहिए।

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे गंगा बिहार से बंगाल की ओर बहती है, वैसे ही भाजपा की जीत भी पहुंचेगी। कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक रसायन का गलत आकलन बताया।

उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को बार-बार नकार चुके हैं और ऐसा 2026 में भी दोहराया जाएगा। घोष ने कहा कि बंगाल आज देश के सुरक्षित राज्यों में से एक है। भाजपा-शासित उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज जैसे मामलों ने साबित किया है कि असल ‘जंगलराज’ कहां है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन राज्यों पर टिप्पणी नहीं करते जहां अपराधग्रस्त जिलों में मामलों की दर लगातार बढ़ी है।

घोष ने कहा कि बंगाल में न तो कानून-व्यवस्था चरमराई है और न ही प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ है, इसलिए भाजपा का यह नैरेटिव केवल चुनावी चाल है। टीएमसी ने 2026 चुनाव में 250 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2021 और 2024 की हार से कोई सीख नहीं मिली।

घोष ने भाजपा पर बंगाल की अस्मिता के अपमान, 100 दिन की मजदूरी रोकने, आवास योजना में अड़ंगा डालने और बंगालियों के खिलाफ कथित टिप्पणियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल की संस्कृति, भाषा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है और जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।