बंगाल में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस, ममता की पार्टी ने लगाए ये आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को बंगाल में चार नवंबर से निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी की लोकसभा सदस्य माला राय और राज्यसभा सदस्य डोला सेन ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।

यह याचिका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के सिलीगुड़ी में आयोग से यह प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग के कुछ ही घंटों बाद दायर की गई। सूत्रों के मुताबिक याचिका में मुख्य बात यह है कि बंगाल में जिस जल्दबाजी में एसआईआर लागू किया गया है, उससे पुनरीक्षण प्रक्रिया में गलतियों की पूरी गुंजाइश है, जिससे मतदाता सूची से वैध लोगों के नाम हट सकते हैं।