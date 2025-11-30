संसद का शीतकालीन सत्र गरमागरम बहस के लिए तैयार, SIR का मुद्दा उठाएगा विपक्ष; एनडीए भी बिहार चुनाव की जीत से गदगद

आईएएनएस, नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हो रहा है। दिल्ली की सर्दी भी इस दौरान सांसदों के तीखे भाषणों और गरमागरम बहसों को शांत करने में विफल हो सकती है।

सरकार द्वारा सुधारों के एजेंडे पर आगे बढ़ने का संकेत देने और विपक्ष की ओर से चुनावी व जनता से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता दिखाने के चलते सत्र के दौरान राजनीतिक तूफान आने की संभावना है।

बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ राजग की सत्ता में वापसी हुई है। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य आत्मविश्वास से लबरेज होंगे।विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का मुद्दा उठाएगा।

विपक्ष का दावा है कि इसका उद्देश्य मतदाताओं के एक खास वर्ग का नाम मतदाता सूची से हटाना है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा और वामपंथी दल इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाने वालों में शामिल हैं और कथित तौर पर एसआइआर से जुड़ी मौतों का हवाला दे रहे हैं। विपक्षी दलों के एजेंडे में प्रदूषण और दिल्ली की वायु गुणवत्ता का मुद्दा भी शामिल है।