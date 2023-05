The Kerala Story: 'अपनी बेटी के साथ यह फिल्म देखनी चाहिए', 'द केरल स्टोरी' देखने के बाद बोले असम के CM हिमंता

गुवाहाटी, ऑनलाइन डेस्क। Himanta Sarma on The Kerala Story 'द केरल स्टोरी' पर मचे बवाल के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने फिल्म के विरोधियों पर हमला बोला है। बीते दिन अपने परिवार और कैबिनेट सहयोगियों के साथ ये फिल्म देखने के बाद सरमा ने इसकी खूब तारीफ की।

उन्होंने कहा कि फिल्म को बैन करने वाले जान लें कि इससे उनका कोई उद्देश्य नहीं पूरा होगा, क्योंकि ये किसी समुदाय नहीं आतंकवाद के खिलाफ बनी है।

सरमा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन काफी गलत कदम है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के साथ सभी मासूम लड़कियों के खिलाफ रची गई साजिश को दिखाती है, इससे किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं हो सकता है।

सरमा ने कहा कि बंगाल सरकार के लोगों को फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से पहले इसे देखना चाहिए था। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध को नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने वाला कदम बताया।

Today I went to see the #KeralaStory along with my Cabinet colleagues. Everyone should see this film with their daughter, it is my humble request. pic.twitter.com/5mzHkVHeDs