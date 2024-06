Nitish Kumar: पहले पीछे और बाद में एक-दूसरे के बगल वाली सीट पर कैसे बैठे नीतीश, तेजस्वी ने वीडियो में बता दिया सबकुछ

एनडीए गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। एनडीए की बैठक में नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भाजपा के लिए सरकार बनाने के लिए उनके दलों का समर्थन महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है। भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जो 2019 के 303 के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ओर कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंडी गठबंधन ने कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए 230 का आंकड़ा पार किया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है।

#WATCH | On his viral picture with Bihar CM-JD(U) leader Nitish Kumar, RJD leader Tejashwi Yadav says "We greeted each other, I was allotted the seat behind him but he saw me and called me to sit with him..." https://t.co/uqjCQhFrKB pic.twitter.com/UaYAtXDprY— ANI (@ANI) June 5, 2024