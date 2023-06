Amit Shah in Tamil Nadu: 'मोदी सरकार ने दुनिया में बढ़ाया भारत का सम्मान', वेल्लोर में बोले अमित शाह

चेन्नई (तमिलनाडु), एजेंसी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता देश के अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah arrived in Vellore, Tamil Nadu this afternoon. He will attend a public meeting here. pic.twitter.com/lJoTJkK0ZW

शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और मोदी सरकार ने ही भारत को सुरक्षित बनाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी नई संसद भवन का लोकार्पण किया और तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल तक तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके सरकार 12,000 करोड़ रुपये के घोटालों में लिप्त रही। हालांकि, पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है।

#WATCH | Tamil Nadu | In Vellore, Union Home Minister Amit Shah says, "Tamil Nadu had Congress-DMK government for 10 years. That government indulged in Rs 12,000 crores of corruption & scams. In 9 years, nobody has levelled even one allegation of corruption against the Modi… pic.twitter.com/dfGjGM6MVy— ANI (@ANI) June 11, 2023