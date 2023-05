'दो हजार का नोट बदलने के लिए DMK नेता कर सकते हैं सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल', तमिलनाडु BJP प्रमुख का दावा

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। अन्नामलाई ने उनसे आग्रह किया है कि वह राज्य के सहकारी बैंकों/सोसायटी से आने वाले 2000 रुपये के नोटों को ट्रैक करें। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार पर भी निशाना साधा।

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने अपने पत्र में दावा किया है कि द्रमुक के नेता 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका यह बयान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को प्रचलन से 2000 मूल्य के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के बाद आया है।

On behalf of @BJP4TamilNadu & the people of Tamil Nadu, we request our Hon FM Smt @nsitharaman avl to kindly instruct the Finance Ministry to keep track of the surge of incoming 2000₹ notes from TN thru various sources, the corrupt DMK could use to regularise their ill-gotten… pic.twitter.com/mGMi8NgeP3