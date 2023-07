NCP में बगावत के बीच शरद पवार का एक्शन, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से किया बाहर

मुंबई, एजेंसी। एनसीपी नेता अजित पवार की बगावत के अब पार्टी एक्शन मोड में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की है। शरद पवार ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है।

Sharad Pawar, National President of Nationalist Congress Party (NCP) orders the removal of the names of Sunil Tatkare and Praful Patel from the Register of Members of NCP Party for "anti-party activities". pic.twitter.com/lrUAoDhU5o