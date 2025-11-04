'सोनिया गांधी ने वर्षों तक नागरिकता नहीं ली, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम', राज्यपाल हरिभाऊ ने पाकिस्तान की जीत का भी किया जिक्र
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सोनिया गांधी ने कई वर्षों तक भारतीय नागरिकता नहीं ली, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में रहा। उन्होंने गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यों और नागरिक दायित्वों पर जोर दिया। उन्होंने इजराइल के दृढ़ संकल्प और भारत की सांस्कृतिक एकता का भी उल्लेख किया। उनके बयानों पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बांसवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि उन्होंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कई साल तक भारतीय नागरिकता नहीं ली, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में आने की खबरें रहीं, जो अच्छा नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान कही।
बागड़े ने अपने संबोधन में देशवासियों को राष्ट्रीय मूल्यों और नागरिक दायित्वों का सम्मान करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का देश के प्रतीकों, परंपराओं और नीतियों के प्रति सम्मान उसके सच्चे नागरिकत्व का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कभी-कभी क्रिकेट में अगर पाकिस्तान जीत जाए तो कुछ जगह पटाखे फूटते हैं। यह राष्ट्र की संकल्पना में फिट नहीं बैठता।
राज्यपाल ने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल ने अपनी इच्छा-शक्ति और दृढ़ संकल्प से राष्ट्र का निर्माण किया और आज उसका नाम विश्व में लिया जाता है; उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इजरायल को कई शत्रु पड़ोसी राष्ट्रों का सामना करना पड़ता है, पर वह डरता नहीं। बागड़े ने भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की अखण्डता पर भी जोर दिया।
कार्यक्रम का आयोजन गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय व वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ हिन्दू अकैडमिशियंस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय एकात्मता और विविधता के विषय पर चर्चा हुई। राज्यपाल के इन बयानों ने मीडिया और सामाजिक मंचों पर खूब चर्चा और मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त की हैं।
