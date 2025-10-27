SIR देशभर में क्यों जरूरी, चुनाव आयोग ने बताई महत्वपूर्ण बात; मतदाताओं को मिलेगी क्या-क्या सुविधा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बिहार में बड़ी सफलता मिली, जहां 7.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया।

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद अब तक यह नौवां SIR अभियान है। पिछली बार यह 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच किया गया था। इस दौरान देशभर के चुनाव अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है।

क्यों जरूरी है SIR? CEC के अनुसार, कानून के तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले या आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। राजनीतिक दलों ने बार-बार मतदाता सूची की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं।

पिछले दो दशकं में लोगों के बार-बार स्थानांतरण, मृत मतदाताओं के नाम हटाने में देरी और एक व्यक्ति के कई जगह नाम दर्ज होने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इसी कारण इस बार यह व्यापक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किन अधिकारियों पर होगी बड़ी जिम्मेदारी ? हर मतदान केंद्र पर लगभग एक हजार मतदाता होते हैं, जिनकी देखरेख बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) करते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) होता है, जो उपमंडल अधिकारी स्तर का अधिकारी होता है।

ERO का काम होता है ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करना, दावे और आपत्तियां सुनना तथा अंतिम सूची प्रकाशित करना। हर तहसील में सहायक ERO (AERO) भी नियुक्त रहते हैं। यदि किसी को आपत्ति होती है तो पहली अपील जिलाधिकारी के पास और दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जा सकती है।