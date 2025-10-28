Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SIR के एलान के साथ ही राजनीतिक हलचल शुरू, DMK ने कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग; स्टालिन बोले- 'सतर्क रहें'

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:43 PM (IST)

    चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की घोषणा के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि डीएमके सातवीं बार सरकार बनाएगी और द्रविड़ मॉडल 2.0 की शुरुआत होगी। स्टालिन ने 2026 के चुनावों को राज्य का भविष्य बताया और भाषा व सम्मान की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र के वित्तीय भेदभाव के खिलाफ द्रमुक के अभियान की सराहना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    पार्टी कार्यकर्ताओं से भी एसआईआर के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का एलान किया। इसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एसआईआर वाली लिस्ट में तमिलनाडु का भी नाम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को चेन्नई में एक हाई लेवल वर्कशॉप का नेतृत्व किया। इसमें पार्टी पदाधिकारियों को एसआईआर की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी एसआईआर के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया।

    डीएमके के 7वीं बार सरकार बनाने का दावा

    स्टालिन ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि सभी वास्तविक मतदाता सूची में बने रहें। भाजपा और अन्नाद्रमुक में लोगों का सीधा सामना करने का साहस नहीं है, इसलिए वे एसआईआर के ज़रिए दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को हटाकर जीत की उम्मीद कर रहे हैं।'

    स्टालिन ने कहा कि डीएमके सातवीं बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद द्रविड़ मॉडल 2.0 की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव राज्य का भविष्य तय करेंगे। स्टालिन ने कहा कि हमें अपनी धरती भाषा और सम्मान की रक्षा करनी होगी।

    स्टालिन ने अभिनेता से नेता बने टीवीके प्रमुख विजय के राजनीति में प्रवेश से डीएमके पर पड़ने वाले असर को खारिज किया और कहा कि एआईएडीएमके और टीवीके के एक साथ आने की चिंता नहीं है। लोग हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को याद रखेंगे। स्टालिन ने केंद्र के वित्तीय भेदभाव के खिलाफ द्रमुक के अभियान को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया