SIR के एलान के साथ ही राजनीतिक हलचल शुरू, DMK ने कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग; स्टालिन बोले- 'सतर्क रहें'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का एलान किया। इसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एसआईआर वाली लिस्ट में तमिलनाडु का भी नाम है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को चेन्नई में एक हाई लेवल वर्कशॉप का नेतृत्व किया। इसमें पार्टी पदाधिकारियों को एसआईआर की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी एसआईआर के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया।

डीएमके के 7वीं बार सरकार बनाने का दावा स्टालिन ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि सभी वास्तविक मतदाता सूची में बने रहें। भाजपा और अन्नाद्रमुक में लोगों का सीधा सामना करने का साहस नहीं है, इसलिए वे एसआईआर के ज़रिए दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को हटाकर जीत की उम्मीद कर रहे हैं।'

स्टालिन ने कहा कि डीएमके सातवीं बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद द्रविड़ मॉडल 2.0 की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव राज्य का भविष्य तय करेंगे। स्टालिन ने कहा कि हमें अपनी धरती भाषा और सम्मान की रक्षा करनी होगी।