कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के पद पर हुए राजी; 20 मई को लेंगे शपथ

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला ले लिया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर पूर्व सीएम सिद्धारमैया को दोबारा कर्नाटक की कमान सौंपी है। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी कांग्रेस ने मना लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिवकुमार को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 20 मई को बेंगलुरु में शपथग्रहण समारोह होगा।

सिद्धारमैया के समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है।

