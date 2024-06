शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव और शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों का ये है प्लान

वहीं, दूसरी ओर सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना गुट मुंबई के वर्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। सीएम एकनाथ शिंदे बुधवार शाम 5 बजे नेता और कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। शिंदे सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में योजनाओं की रूपरेखा तैयार होंगे।

स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना (UBT) प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि हम आज शिवसेना दिवस मनाने जा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी की स्थापना की थी। हम सब धूमधाम से स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। दुख केवल इस बात का है कि हमारी पार्टी का नाम छीन लिया गया। हमारा चुनाव चिन्ह चोरी कर लिया गया। इसके बावजूद 2024 की लोकसभा चुनाव में हमने 9 सीटें जीती।

आनंद दुबे ने आगे कहा," जिस पार्टी की सब कुछ छिन लिया जाए। पीठ पर छुरा भोंका जाए। सरकार गिरा दिया जाए। इसके बावजूद शिवसैनिकों की मेहनत से हम 9 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो समझ लीजिए कि हमने 90 सीटें जीती है। दूसरे गुट के पास धन-बल है। सत्ता है फिर भी उन्होंने हमसे कम सीटें जीती है। भले ही कुछ समय के लिए हमारा चुनाव चिन्ह नया है। हमारा नाम नया है, लेकिन असली शिवसैनिक हम ही है।

शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा,"शिंदे गुट कुछ महीनों के मेहमान हैं। उसके बाद न तो उनके पास पार्टी रह जाएगी। न चुनाव चिन्ह रह जाएगी और केवल नकली लोग बचे रहेंगे।"

