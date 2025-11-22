'लोकतंत्र ऐसे ही चलना चाहिए...', ट्रंप-ममदानी मुलाकात पर थरूर का पोस्ट; क्या कांग्रेस को दिया संदेश?

पहले भी अपने बयानों से चर्चा में रहे थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल में ही पीएम मोदी की प्रशंसा की। थरूर की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। थरूर ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामनाथ गोयनका व्याख्यान एक आर्थिक दृष्टिकोण और एक सांस्कृतिक आह्वान, दोनों ही था। उन्होंने आगे कहा कि बुरी तरह सर्दी-खांसी से जूझने के बावजूद भाषण के दौरान श्रोताओं में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई।

कांग्रेस ने की थरूर की टिप्पणी की आलोचना

पीएम मोदी की प्रशांसा के बाद शशि थरूर को उनकी पार्टी के नेताओं ने ही निशाने पर ले लिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन्हें पाखंडी तक करार दे दिया। वहीं, पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी प्रशंसनीय नहीं लगा।