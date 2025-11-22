Language
    'लोकतंत्र ऐसे ही चलना चाहिए...', ट्रंप-ममदानी मुलाकात पर थरूर का पोस्ट; क्या कांग्रेस को दिया संदेश?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकतंत्र की भावना पर ज़ोर देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि चुनावों को विचारों के लिए पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, लेकिन जनता के फैसले के बाद राष्ट्रहित में सहयोग करना चाहिए। थरूर ने अमेरिकी मॉडल का उदाहरण दिया और भारत में भी ऐसा सहयोग देखने की इच्छा जताई। हाल ही में पीएम मोदी की प्रशंसा करने पर उन्हें कांग्रेस नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था।

    ट्रंप-ममदानी मुलाकात पर थरूर का पोस्ट। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ की है। अपने बयानों और टिप्पणियों को लेकर अक्सर पर वह कांग्रेस पार्टी के निशाने पर भी आते रहे हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है।

    सोशल मीडिया पर शशि थरूर ने शनिवार को एक पोस्ट करते हुए लोकतंत्र की भावना का जिक्र किया। थरूर ने कहा कि चुनावों को विचारों के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन जनता जब फैसला देती है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रहित में सहयोग करना चाहिए।

    शशि थरूर ने अपने पोस्ट दिया कांग्रेस को संदेश?

    अपने पोस्ट के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ममदानी की तस्वीर को साझा किया और लिखा कि लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए। चुनावों में अपनी बात के लिए जोश से लड़ें, बिना किसी बयानबाजी की रोक-टोक के। लेकिन एक बार जब यह खत्म हो जाए और लोग अपनी बात कह दें, तो उस देश के आम हितों के लिए एक-दूसरे का साथ देना सीखें जिसकी सेवा करने का आप दोनों ने वादा किया है। मैं भारत में ऐसा और देखना चाहूंगा और मैं अपना हिस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं।

    गौरतलब है कांग्रेस सांसद की ये पोस्ट ऐसे समय पर आई है, जब भारत में कई मौकों पर शशि थरूर ने केंद्र सरकार के कई कदमों को सही ठहराया है। उनके कई बयानों से कांग्रेस ने दूरी बना ली।

    पहले भी अपने बयानों से चर्चा में रहे थरूर

    कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल में ही पीएम मोदी की प्रशंसा की। थरूर की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। थरूर ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामनाथ गोयनका व्याख्यान एक आर्थिक दृष्टिकोण और एक सांस्कृतिक आह्वान, दोनों ही था। उन्होंने आगे कहा कि बुरी तरह सर्दी-खांसी से जूझने के बावजूद भाषण के दौरान श्रोताओं में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई।

    कांग्रेस ने की थरूर की टिप्पणी की आलोचना

    पीएम मोदी की प्रशांसा के बाद शशि थरूर को उनकी पार्टी के नेताओं ने ही निशाने पर ले लिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन्हें पाखंडी तक करार दे दिया। वहीं, पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी प्रशंसनीय नहीं लगा। 

