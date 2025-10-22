सरफराज खान के चयन नहीं होने पर राजनीति, शमा मोहम्मद ने गौतम गंभीर पर लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के बल्लेबाज सरफराज खान को साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने चयन प्रक्रिया में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है।

28 वर्षीय सरफराज ने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए खेला था, लेकिन हाल में चोट के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था। अब फिर से उन्हें टीम से बाहर रखने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

शमा मोहम्मद का पोस्ट शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर लिखा, "क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया? हम जानते हैं गौतम गंभीर इस मामले पर कहां खड़े हैं।" कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद मामला गरमा गया है।

शमा मोहम्मद के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, "यह घटिया ट्वीट कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम को भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। यह निंदनीय है।"

शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर भी किया था कमेंट उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कुछ महीने पहले शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर बॉडी शेमिंग वाला ट्वीट किया था, जिसे पार्टी ने बाद में हटवा दिया था। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने भी इस आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि सरफराज खान को वह सम्मान और मौके नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे, लेकिन यह धर्म का मामला नहीं है, भारत में खेलों में ऐसा कभी नहीं हुआ।"

बता दें, एक दिन पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरफराज के चयन न होने पर सवाल उठाया था। पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत 110 है। उन्होंने फिटनेस पर भी काम किया और 17 किलो वजन घटाया है और इंग्लैंड व न्यूजीलैंड के खिलाफ रन भी बनाए हैं। फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया, आखिर क्यों?"