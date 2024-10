'सनातन धर्म सर्टिफिकेट की जरूरत है क्योंकि...' देशभर में प्रसाद की शुद्धता पर पवन कल्याण ने क्या रखी डिमांड?

उन्होंने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 'सनातन धर्म प्रोटेक्शन बोर्ड' बनाने की जरूरत है। बोर्ड को हर साल फंड जारी किया जाए। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बोर्ड बनाने की जरूरत है।

#WATCH | Addressing the gathering on the "Varahi Declaration" in Tirupati, Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, "...A strong national Act is required to protect Sanatana Dharma and prevent actions that harm its beliefs. This Act should be enacted immediately and uniformly… pic.twitter.com/EjszVysozm