'विपक्ष को मंदिर बनाने से किसने रोका?' केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम मंदिर से लेकर Pok मुद्दे पर क्या-क्या कहा?

ये वही लोग हैं जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलाईं और राम मंदिर पर फैसले का विरोध करने के लिए कोर्ट गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजनीति की। अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने पीओके वापस लेने की बात कही है, तो उन्होंने इस बारे में जरूर सोचा होगा।'

#WATCH | Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti says, "...Who stopped them (the opposition) from building the temple? We have said earlier that we will cooperate if they build it. It's a centre of faith for us and not politics. They are the people who opened fire on Karsevaks and… pic.twitter.com/uD5RB5zINE— ANI (@ANI) May 27, 2024