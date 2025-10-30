'नचनिया' विवाद में कूदीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, BJP नेताओं का नाम लेकर बोलीं- क्या वे भी...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के छपरा उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का मजाक उड़ाए जाने के बाद बीजेपी पर पलटवार किया। खेसारी लाल यादव हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरजेडी ने इस लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता को विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद, बीजेपी ने संकेत दिया कि खेसारी पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं होंगे। भाजपा ने उन्हें "नचनिया" कहा और संकेत दिया कि राजनीतिक रणभूमि में उनकी ताकत को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर पलटवार इसके बाद, रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के छपरा उम्मीदवार का बचाव करते हुए बीजेपी में फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ लोगों की ओर इशारा किया, जिन्हें उन्होंने "नाचनेवाली" कहा। उनकी पार्टी के लोगों का क्या? - रोहिणी आचार्य रोहिणी ने कहा, "भाजपा वाले खेसारी यादव को नचनिया कह रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के लोगों का क्या? मनोज तिवारी, रवि किशन, हेमा मालिनी, क्या वे भी नाचने वाले नहीं हैं?" उन्होंने बॉलीवुड अदाकारा और भाजपा सांसद कंगना रनौत का भी जिक्र किया।