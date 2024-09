'तेजस्वी यादव में आई सैम पित्रोदा की आत्मा', RJD नेता ने हिमंत सरमा को बताया योगी का चाइनीज वर्जन तो BJP ने किया पलटवार

गौरतलब है कि असम विधानसभा ने हर शुक्रवार को जुम्मा की नमाज के लिए दो घंटे के ब्रेक की प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसे ब्रिटिश काल में असम में सादुल्लाह की मुस्लिम लीग सरकार ने शुरू किया था।

असम के स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि समय की कमी के कारण शुक्रवार को चर्चा करना मुश्किल हो गया था।

#WATCH | RJD leader Tejashwi Yadav says, "Assam Chief Minister (Himanta Biswa Sarma) wants cheap publicity and wants to remain in the news. I had tweeted yesterday as well that he is the Chinese replica of Yogi Adityanath. He wants the situation to deteriorate. Yogi Adityanath is… pic.twitter.com/sYHumFhbSK— ANI (@ANI) September 1, 2024