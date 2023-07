Video: 'नरेंद्र मोदी की अब विदाई देनी है...', ई-रिक्शा से विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने पहुंचे लालू यादव

बेंगलुरु, एएनआई। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने पहुंच लालू यादव ने कहा कि अब पीएम मोदी की विदाई का समय आ गया है।

इस बैठक में शामिल होने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पार्टी सांसद मनोज झा पहुंचे हैं। जहां बैठक आयोजित हो रही है, वहां ये सभी नेता ई रिक्शा से पहुंचे हैं। लालू यादव ने कहा, ''हमें नरेंद्र मोदी को विदाई देनी है।''

#WATCH | RJD chief Lalu Prasad Yadav, Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav and party MP Manoj Jha arrive for the second day of a joint Opposition meeting in Bengaluru, Karnataka.



Lalu Yadav says, "We have to give farewell to Narendra Modi." pic.twitter.com/WqQe5aO5yi