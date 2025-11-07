Language
    रेवंत रेड्डी के बयान 'कांग्रेस का मतलब मुस्लिम' पर विवाद, भाजपा ने कहा- बेहद आपत्तिजनक

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के 'कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस' बयान पर विवाद हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री की उनके इस बयान के लिए आलोचना की और बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी (कांग्रेस) वोट बैंक की राजनीति में लिप्त है।

    रेवंत रेड्डी के बयान 'कांग्रेस का मतलब मुस्लिम' पर विवाद (फाइल फोटो)

    कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों को कई अवसर दिए हैं- रेड्डी

    केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने का विरोध किया था।

    एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को किशन रेड्डी की आलोचना की और कहा, 'कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों को कई अवसर दिए हैं। केवल कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यकों को बड़े पद दिए हैं। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस है।'

    'कांग्रेस शासन में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए- भाजपा

    उनके इस बयान पर रामचंद्र राव ने कहा, 'कांग्रेस शासन में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए। तो वह कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है? हालांकि, यह सांप्रदायिक और बेहद आपत्तिजनक बात है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हताश हैं क्योंकि वह उपचुनाव (जुबली हिल्स उपचुनाव) हारने वाले हैं। वह केवल मुस्लिम वोट चाहते हैं, वह हिंदू वोटों के बारे में नहीं सोच रहे हैं।'

    इससे पहले दिन में राव ने कहा था कि रेवंत रेड्डी 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। वह प्रचार के दौरान टोपी पहनकर 20 प्रतिशत मुस्लिम वोटों के लिए 'रेवंत उद्दीन' बन गए हैं। वह कहते हैं कि मुसलमानों को सम्मान कांग्रेस की वजह से मिलता है।

    असल में कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। बीआरएस और कांग्रेस 20 प्रतिशत मुस्लिम मतों के लिए 80 प्रतिशत हिंदुओं की उपेक्षा कर रहे हैं।

    यही कांग्रेस का असली चेहरा है- भाजपा

    भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, रेवंत रेड्डी ने खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है कि यह आइएनसी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) नहीं, यह जेडब्ल्यूसी- जिन्नावादी कांग्रेस है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस बार-बार कहती रही है- मुसलमान पहले, शरिया पहले, वोट बैंक पहले; न कि संविधान पहले-भारत पहले। यही कांग्रेस का असली चेहरा है।

     केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने साधा निशाना

    एक रोड शो में हिस्सा लेने के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने 'एक्स' पर कहा कि अगर ऐसा दिन आया जब उन्हें वोटों के लिए टोपी पहननी पड़े, तो वह अपना सिर कटाने को तैयार हैं। वह हिंदू हैं और नमाज पढ़कर किसी और धर्म का अपमान नहीं करेंगे।