    'सोनिया गांधी की वजह से क्रिसमस मना रहे हैं', रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी-BRS हमलावर

    By Narender Sanwariya Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    हैदराबाद में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर का दिन खास है। इसी दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसी तारीख को ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिसंबर महीने को राज्य और कांग्रेस के लिए 'चमत्कारिक महीना' बताया है। यीशु मसीह के जन्मोत्सव से पहले शनिवार को हैदराबाद में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिसंबर खुशियों, उम्मीद और बड़े बदलावों का संदेश देता है।

    सोनिया गांधी और तेलंगाना का रिश्ता

    रेवंत रेड्डी ने कहा, "9 दिसंबर का दिन खास है। इसी दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसी तारीख को अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐतिहासिक ऐलान हुआ था। सोनिया गांधी ने युवाओं के बलिदान को समझा। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नुकसान के बावजूद उन्होंने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाया।"

    यीशु मसीह की शिक्षाओं का जिक्र

    यीशु मसीह की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनसेवा के रास्ते पर चल रही है। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सरकार की प्रमुख योजनाएं गिनाईं। सीएम ने शिक्षा और स्वास्थ्य में ईसाई मिशनरियों के काम की तारीफ की।

    सीएम के बयान पर सियासी विवाद

    हालांकि मुख्यमंत्री का भाषण अब विवादों में घिर गया है। सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ पर विपक्ष बीजेपी और बीआरएस ने मुख्यमंत्री की आलोचना की है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के भाषन का एक हिस्सा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, "सोनिया गांधी के त्याग और योगदान की वजह से आज यहां क्रिसमस मनाया जा रहा है। आगे, हमें बताया जाएगा कि गांधी परिवार की वजह से सूरज उगता है।"

    बीआरएस की आलोचना

    बीआरएस आरोप लगाती रही है कि तेलंगाना माता की प्रतिमा का डिजाइन कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी को खुश करने की के लिए बदला है। गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2009 को तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने अलग तेलंगाना की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी और वही दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है।