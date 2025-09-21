Language
    'देश में कोई वोट चोरी नहीं, बल्कि असली 'चोरी' कांग्रेस के संगठन में हो रही है', रामदास आठवले का राहुल गांधी पर निशाना

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:23 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी को विपक्ष का विफल नेता बताते हुए कहा कि वे नाकामयाबी छुपाने के लिए तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को झूठा बताया और कहा कि यह मतदाताओं और चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर हमला है। आठवले ने कहा कि मोदी सरकार में देश विकास कर रहा है।

    रामदास आठवले का राहुल गांधी पर निशाना (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि देश में कोई वोट चोरी नहीं हो रही है, बल्कि असली 'चोरी' कांग्रेस के संगठन में हो रही है, जहां उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी एवं सहयोगी दलों की सदस्यता ग्रहण कर रहे है ।

    रामदास आठवले ने राहुल गांधी को विपक्ष का विफल नेता करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में असफल साबित हो चुके हैं और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ही वो निरंतर निरर्थक और तथ्यहीन बयान दे रहे हैं।

    आठवले का राहुल गांधी पर निशाना

    आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर आम जनमानस के बीच भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन उनका ‘वोट चोरी’ का आरोप सरासर झूठा एवं बेबुनियाद है।

    केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आगे कहा कि राहुल गांधी द्वारा ‘वोट चोरी’ जैसे निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल कर झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश न केवल करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट है।

    रामदास आठवले ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी केन्द्र सरकार की कुशल नीतियों की सराहना करने के स्थान पर इसको ‘डेड इकोनॉमी’ की संज्ञा देकर देश को कमजोर कर रहे हैं।

    रामदास आठवले ने क्या कहा?

    केन्द्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम है, तो उन्हें आम जनता के बीच भ्रम फैलाने के स्थान पर सीधे चुनाव आयोग के समक्ष जाकर सारे तथ्य और सबूत रखने चाहिए।

    आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी कभी कहते हैं कि मतदाताओं को जोड़ा गया और कभी यह दावा करते हैं कि मतदाताओं को हटाया गया है।लेकिन उनके पास अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है ।यही वजह है कि देश की जनता का राहुल गांधी पर से भरोसा दिन प्रतिदिन और भी कम होता जा रहा है।