Rajya Sabha Election: जयशंकर, डेरेक ओ ब्रायन समेत 11 नेताओं का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा चुनाव होने से पहले ही कई नेताओं की सीट कंफर्म होती दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, तृणमूल के डेरेक ओ'ब्रायन सहित 11 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं। दरअसल, कई सीटों पर डमी कैंडीडेट हटा दिए जाने के बाद इनकी जीत तय मानी जा रही है। भाजपा को होगा फायदा सत्तारूढ़ भाजपा को एक सीट का फायदा हुआ है और राज्यसभा में उसके 93 सदस्य हैं, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की छह, गुजरात की तीन और गोवा की एक सीट के लिए मतदान नहीं होगा। बंगाल में भी भाजपा लाभ में तृणमूल कांग्रेस के छह और भाजपा के पांच उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। निर्विरोध चुने गए अन्य तृणमूल कांग्रेस नेताओं में सुखेंदु शेखर रॉय, डोला सेन, साकेत गोखले, समीरुल इस्लाम और प्रकाश बारिक शामिल हैं।

