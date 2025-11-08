राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार, 'वोट चोरी' के मुद्दे को बताया निराधार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वोट चोरी का आरोप आधारहीन है, राहुल गांधी को साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए न्यायालय भी है। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए कांग्रेस नेता अनाप-शनाप, अनर्गल और अनावश्यक बातें करते हैं।

जातिवार गणना के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस हक देने की बात करती है, परंतु एक पद नेता विरोधी दल का रिक्त हुआ, अवसर मिला तो खुद बन गए। जबकि भाजपा ने अतिपिछड़ा को प्रधानमंत्री और आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए के अलावा कोई नहीं, जो सबको अवसर देता हो।

सरकार बनने का किया दावा रक्षा मंत्री शनिवार को बिहार में रोहतास जिले के बिक्रमगंज व दिनारा तथा कैमूर के रामगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। यह बात सारे राजनीतिक विश्लेषक प्रथम चरण के मतदान संपन्न होने के बाद कह रहे हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, देश व समाज बनाने के लिए करते हैं।

राजनीति समाज को सन्मार्ग पर लाने का साधन है। राजनीति में विश्वास के संकट को एनडीए ने चुनौती के रूप में लिया है इसलिए, हम घोषणा पत्र के माध्यम से एलान को जमीन पर उतारकर विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए का घोषणा पत्र सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है बल्कि वह भीष्म प्रतिज्ञा है।