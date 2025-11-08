राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार, 'वोट चोरी' के मुद्दे को बताया निराधार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया और चुनाव आयोग से शिकायत करने को कहा। उन्होंने कांग्रेस पर मुद्दों की कमी का आरोप लगाया और जातिगत गणना पर भी कटाक्ष किया। राजनाथ सिंह ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि एनडीए देश और समाज के निर्माण के लिए राजनीति करती है। उन्होंने राजद के नौकरी के वादे को भी झूठा बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वोट चोरी का आरोप आधारहीन है, राहुल गांधी को साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए न्यायालय भी है। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए कांग्रेस नेता अनाप-शनाप, अनर्गल और अनावश्यक बातें करते हैं।
जातिवार गणना के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस हक देने की बात करती है, परंतु एक पद नेता विरोधी दल का रिक्त हुआ, अवसर मिला तो खुद बन गए। जबकि भाजपा ने अतिपिछड़ा को प्रधानमंत्री और आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए के अलावा कोई नहीं, जो सबको अवसर देता हो।
सरकार बनने का किया दावा
रक्षा मंत्री शनिवार को बिहार में रोहतास जिले के बिक्रमगंज व दिनारा तथा कैमूर के रामगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। यह बात सारे राजनीतिक विश्लेषक प्रथम चरण के मतदान संपन्न होने के बाद कह रहे हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, देश व समाज बनाने के लिए करते हैं।
राजनीति समाज को सन्मार्ग पर लाने का साधन है। राजनीति में विश्वास के संकट को एनडीए ने चुनौती के रूप में लिया है इसलिए, हम घोषणा पत्र के माध्यम से एलान को जमीन पर उतारकर विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए का घोषणा पत्र सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है बल्कि वह भीष्म प्रतिज्ञा है।
'तेजी से आगे बढ़ रहा भारत'
हम लोग उसे संकल्प पत्र मानते हैं और एक-एक वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने राजद के प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी के वादे को छलावा बताया और कहा कि यह संभव ही नहीं है। कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द तीसरे स्थान पर खड़ा होगा। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आज दुनिया का कोई देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आती और जाती है, लेकिन समाज को छिन्न-भिन्न नहीं करना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।