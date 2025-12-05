कई नेशनल इवेंट्स में शामिल न होने के बाद, क्या राहुल गांधी पुतिन के दौरे से बाहर रखे जाने पर उठा सकते हैं सवाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में आमंत्रित न किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद यह बहस फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता (LoP) को कुछ खास बातचीत में शामिल क्यों नहीं किया गया।

एनालिस्ट्स का कहना है कि LoP राहुल गांधी का पहले भी कई बड़े नेशनल और सेरेमोनियल इवेंट्स से गैर-मौजूद रहना, इस तरह की आपत्तियां उठाने के मामले में पार्टी की नैतिक स्थिति पर सवाल खड़े करता है। उनका सुझाव है कि संवैधानिक मौकों पर LoP की गैर-भागीदारी का रिकॉर्ड 'प्रोटोकॉल के उल्लंघन' के दावों का खंडन करता है।

LoP के पद से जुड़ी परंपराओं पर छिड़ी बहस इस विवाद ने LoP के पद से जुड़ी उम्मीदों और परंपराओं पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि प्रोटोकॉल के बारे में चिंताएं तब ज्यादा मायने रखती हैं जब किसी नेता का व्यवहार उस पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के अनुरूप हो।

कई नेशनल इवेंट्स में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में, राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कई उदाहरणों पर ध्यान दिलाया है। राहुल गांधी कुछ मौकों पर गणतंत्र दिवस समारोह या स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के नेता पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर भाग लेते हैं।

इसी तरह, कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन, जो सार्वजनिक धन से बनी एक सार्वजनिक संस्था है, उसके उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, जबकि ज्यादातर दूसरे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे। उस समय, निमंत्रण या प्रोटोकॉल के बारे में आम बहस देखने को नहीं मिली।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए राहुल शिष्टाचार के नियमों पर भी सवाल उठाए गए हैं। जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद संभाला, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने शिष्टाचार भेंट नहीं की, जिसे आम तौर पर संवैधानिक पद के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अन्य मौकों पर, जैसे कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी नहीं।

उनकी गैर-मौजूदगी महत्वपूर्ण न्यायिक समारोहों के दौरान भी देखी गई, जिसमें संजीव खन्ना का भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सूर्यकांत का 53वें CJI के रूप में शपथ ग्रहण शामिल है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें पारंपरिक रूप से सरकार और विपक्ष दोनों के नेता मौजूद रहते हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऐसे समय में LoP की गैर-मौजूदगी, जानबूझकर हो या न हो, एक खास संदेश देती है।

बड़े कार्यक्रमों में राहुल की गैर-मौजूदगी से छिड़ी बहस इसी तरह, जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला या जब हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने, तो कई पार्टियों ने इस पल को याद किया, जबकि राहुल गांधी इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर, इन घटनाओं ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है।