बेंगलुरु, डिजिटल डेस्क। Karnataka Polls 2023: कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना हैं और इसी के साथ आज प्रचार थम जाएगा। जनता को खुश करने के लिए आज अंतिम बार कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। बता दें कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर एक रोड शो को संबोधित करेंगे।

राहुल गांधी इस समय चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में हैं और 7 मई को उन्होंने बेंगलुरु में गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ बातचीत की। राहुल ने स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और डंजो जैसे एग्रीगेटर्स के डिलीवरी पार्टनर्स के साथ एक रेस्तरां में मसाला डोसा और कॉफी भी पीया।

गांधी के साथ बातचीत के दौरान, गिग कर्मचारियों ने बताया की कि बेरोजगारी के कारण उन्हें कम वेतन वाला काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने सभी से खेलों पर भी चर्चा की और उनसे पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में भी पूछा। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि अकेले बेंगलुरु में ऐसे दो लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं।

.@RahulGandhi ji had a candid conversation with gig workers and delivery partners of Dunzo, Swiggy, Zomato, Blinkit etc at the iconic Airlines Hotel in Bengaluru, today.

Over a cup of coffee and masala dosa, they discussed the lives of delivery workers, lack of stable employment… pic.twitter.com/qYjY7L03sh