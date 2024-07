बदल गया राहुल गांधी का पता, प्रियंका गांधी ने किया भाई के नए घर का मुआयना; VIDEO

पिछले साल मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई थी, जिसके बाद उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित बंग्ला खाली करना पड़ा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें फिर से बंगला वापस आवंटित किया गया था। हालांकि, उन्होंने बंगला लेने से मना कर दिया था और फैसला किया था कि वो अपनी मां सोनिया गांधा के साथ ही रहेंगे।

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra leaves from Bungalow No. 5, Sunhari Bagh, New Delhi. According to some news reports, the Centre has offered this house to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi.