राहुल गांधी के आरोपों पर पीयूष गोयल का करारा जवाब, बोले- भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर...

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और पूरी दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि उनके तीसरे टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे टर्म में आने से राहुल गांधी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके कारण वह अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के सफल कार्यों से मार्केट में हमारे भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया। यही वजह है कि आज देश और दुनिया का विश्वास भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। भाजपा नेता ने इस दौरान राहुल गांधी से भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि आज लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो-जो वादे राहुल गांधी ने किए थे उसका क्या हुआ?

उन्होंने कहा कि देश में कई जगहों पर हमारी बहनें-माताएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं। आज महिलाएं तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारों से पूछ रही हैं कि जो एक लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया गया था, वो क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। आज महिलाएं कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही हैं।

पीयूष गोयल ने इस दौरान मार्केट पर भी राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई में जब बाजार चढ़ रहा था इस दौरान विदेशियों ने बाजार में बिकवाली की और भारतीय निवेशकों ने इसका फायदा उठाकर खरीदारी की। वहीं, पिछले दो महीनों में इस तेजी का फायदा भारतीय निवेशकों को मिला है।

The bigger question is what would happen to the promises made by Rahul Gandhi! In many places, women were seen standing outside Congress offices and asking the Karnataka, Himachal and Telangana govts to fulfil the promises made by Rahul Gandhi of giving Rs 1 lakh to every woman.… pic.twitter.com/ZAROSXbRkT— BJP (@BJP4India) June 6, 2024