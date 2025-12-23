'कांग्रेसी ही राहुल पर विश्वास नहीं करते', बर्लिन में हुई टिप्पणी के बाद राहुल पर भड़की कांग्रेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने बर्लिन में राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों पर मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भारत के खिलाफ बोलते हैं और विदेशी धरती पर देश को बदनाम करते हैं क्योंकि वह इस बात से घबराए हुए हैं कि न तो कांग्रेस के उनके साथी और न ही उनके परिवार के सदस्य उन पर विश्वास करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा- ''राहुल गांधी ने लोगों का विश्वास खो दिया है और यह स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 95 चुनाव हारे हैं।'' भाजपा ने राहुल पर ये कड़ा प्रहार तब किया है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी संविधान के उन्मूलन का प्रस्ताव दे रही है जोकि हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है।

एक घंटे का वीडियो जारी कांग्रेस द्वारा सोमवार को जारी एक घंटे के वीडियो में राहुल ने कहा कि लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी और जटिल वैश्विक संपत्ति है और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला वैश्विक लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है। पूनावाला ने कहा-, ''राहुल गांधी पर लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनके आइएनडीआइए के साथी, उनकी अपनी पार्टी के नेता और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।''

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर गए ताकि भाजपा और भारत के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकें। वह भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जार्ज सोरोस के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पूनावाला ने कहा कि राहुल के पार्टी के नेता ही उनके विचारों को नकार रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण शशि थरूर हैं, जिन्होंने बिहार में भाजपा-नेतृत्व वाले राजग के काम की सराहना की है। यानी उन्होंने राहुल के वोट चोरी के आरोप को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया है।

भाजपा ने बोला हमला यही नहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अब राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी जगह लाने की मांग की है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ''भारत बदनामी ब्रिगेड'' बन गई है और देश, उसके संवैधानिक संस्थानों और अन्य निकायों के खिलाफ बेसिर-पैर की बातें और भ्रामक प्रचार में लगी हुई है। पूनावाला ने कहा कि माकपा सांसद जान ब्रिट्टास ने भी कहा है कि राहुल गांधी को विदेश नहीं जाना चाहिए था, जबकि संसद का सत्र चल रहा था।

उन्होंने यह भी कहा कि न केवल वामपंथी बल्कि द्रमुक भी राहुल गांधी की 'भारत बदनामी यात्रा' के खिलाफ था। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पूरा राजनीतिक माडल ''फूट डालो और राज करो'' की नीति पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप देश ने कई हत्याकांड देखे हैं, जिसमें 1984 का सिख विरोधी दंगा भी शामिल है। भाजपा के एक अन्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि राहुल गांधी के एलओपी होने का मतलब है लीडर आफ प्रोपेगेंडा। उनका शातिर मकसद भारत को बदनाम करना और अस्थिर करना है। उन्होंने कहा कि राहुल वही भाषा बोलते हैं जो भारत विरोधी जार्ज सोरोस बोलते हैं।