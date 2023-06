टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के दिखाए गए दृश्य

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Rahul Gandhi in US न्यूयॉर्क यात्रा से पहले राहुल गांधी टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर देखे गए। दरअसल, कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के कई दृश्यों को बिलबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में राहुल गांधी अमेरिका के तीन शहरों के छह दिवसीय दौरे पर हैं।

सोशल मीडिया पर पार्टी के नेताओं और समर्थकों द्वारा साझा किए गए वीडियो में देखा जा रहा है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक असेंबल दिखाया गया है।

दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे प्रसिद्ध चौराहों में से एक टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर पर स्क्रीन स्पेस हासिल करना कई लोगों द्वारा एक उपलब्धि माना जाता है। हालांकि, ये कई लोग इसे कांग्रेस का प्रचार वीडियो कहा जा रहा है।

Visuals on Billboards in New York down town on the eve of @RahulGandhi 's Visit. pic.twitter.com/yQwnkAbauP