PM Modi के फ्रांस दौरे पर राहुल गांधी का तंज, बोले- राफेल सौदे ने दिलाया बैस्टिल डे परेड का टिकट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Rahul Gandhi attack on PM Modi पीएम मोदी का फ्रांस दौरा काफी चर्चा में है। पीएम को सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान 'लीजन ऑफ ऑनर' दिया गया और वह बैस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट भी बने। इस बीच पीएम के फ्रांस दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। मणिपुर पर भी कुछ बोलें पीएम राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा मणिपुर जल गया, EU संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुईस, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पीएम को इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। राफेल से मिला बैस्टिल डे परेड का टिकट पीएम मोदी बीते दिन फ्रांस की महत्वपूर्ण बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए। राहुल ने पीएम पर इसको लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि राफेल ने पीएम को बैस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया।

Edited By: Mahen Khanna