विदेश में भारत का अपमान करने के आरोपों का राहुल ने इशारों में दिया जवाब, बोले- महात्मा गांधी भी थे NRI

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने दावा कि समकालीन भारत के प्रमुख शिल्पकार सभी प्रवासी भारतीय (NRI) थे, जिन्होंने देश के साथ बाहरी दुनिया के बारे में भी अपना खुला दिमाग रखा और सभी को साथ लेकर चले।

दरअसल राहुल गांधी ने इशारों-इशारों में भाजपा के उन आरोपों का जवाब दिया, जिसमें उनपर विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने की बात कही जाती थी।

