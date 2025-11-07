'हम Gen-Z को दिखाएंगे, पीएम ने चोरी की...', राहुल गांधी ने दोहराई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी वाली बात
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का दावा किया, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वे युवाओं को बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने चुनाव में चोरी की है और वे ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के उदाहरण दिए और बिहार में भी ऐसा होने का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गत बुधवार को एक पीसी कर फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया गया है।
इसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा वह ऐसा करते रहेंगे। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हम दिखाते रहेंगे कि कैसे चुनाव आयोग की ओर से जानबूझकर गड़बड़ियां की जा रही हैं।
'देश के युवाओं को बताते रहेंगे सच'
दरअसल, मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर Gen-Z को जागरूक करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम देश के युवाओं को बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने चुनाव में चोरी की है और वह चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वह यहीं नहीं रुकेंगे बल्कि वह इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे।
बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये एक साधारण सी बात है। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखा दिया कि हरियाणा का चुनाव कोई प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। मैंने जो आरोप लगाए थे, उनपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग और बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो मैंने आरोप लगाए हैं, उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है।
एक महिला की तस्वीर 200 वोटर कार्ड्स पर कैसे?
राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कहता है कि वन पर्सन वन वोट। हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। वहां पर 200 वोटर कार्ड्स में एक ही महिला की तस्वीर नजर आई। ये कैसे संभव हो सकता है।
बिहार में हुई बंपर वोटिंग पर राहुल की प्रतिक्रिया
वहीं, बिहार में हुई रिकॉर्ड वोटिंग पर भी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। हम देश के Gen-Z को दिखाते रहेंगे कि पीएम मोदी ने चुनाव में चोरी की है और वह प्रधानमंत्री बने हैं।
राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि आखिर हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की महिला की तस्वीर कैसे छप गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में भी यही किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।