EVM पर फिर बवाल, एलन मस्क के बाद अब Rahul Gandhi ने उठाए सवाल; BJP नेता ने दिया ये जवाब

राहुल गांधी ने आगे अपनी पोस्ट में मुंबई की उस घटना का जिक्र किया जिसमें मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविन्द्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि मंगेश पांडिलकर ने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था।

बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग के बाद केवल 48 वोटों से जीत दर्ज की थी।

एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा कि ईवीएम को कोई भी हैक कर सकता है। मस्क ने कहा कि हमें अब ईवीएम से बचना होगा और इसे खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मनुष्य हो या एआई ईवीएम के हैक का जोखिम बना रहेगा।

मस्क के पोस्ट पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रेशेखर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मस्क की मानें तो कोई भी व्यक्ति एक सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है, लेकिन यह बयान सरासर गलत है।

This is a huge sweeping generalization statement that implies no one can build secure digital hardware. Wrong. @elonmusk 's view may apply to US n other places - where they use regular compute platforms to build Internet connected Voting machines.



But Indian EVMs are custom… https://t.co/GiaCqU1n7O— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@RajeevRC_X) June 16, 2024