'नेहरू की गलतियों की लिस्ट बना लो', सदन में प्रियंका गांधी का BJP पर हमला; पीएम मोदी पर भी कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल होने पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। 10 घंटे की बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया।

प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए हैं और हम देश के लिए हैं। उन्होंने कहा, चाहे हम कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहां बैठेंगे और आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते।"

प्रियंका गांधी का हमला लोकसभा में वंदे मातरमके 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "आज सदन में वंदे मातरम पर बहस के दो कारण हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका स्थापित करना चाहते हैं और दूसरा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिए बलिदान दिया, यह सरकार उन पर नए-नए आरोप लगाने का मौका चाहती है। ऐसा करके सरकार देश का ध्यान जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है।"

प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार प्रियंका गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। मोदी जी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है। लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधी हूं, कोई कलाकार नहीं हूं।"