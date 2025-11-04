Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी मोदी बनारस स्टेशन पर तीन हजार काशीवासियों को करेंगे संबोधित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस स्टेशन पर तीन हजार काशीवासियों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का अवसर है। वे स्थानीय नागरिकों से जुड़कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    वाराणसी में प्रधानमंत्री के अगवानी की तैयारी जमकर हो रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बनारस रेलवे स्टेशन से लेकर बरेका तक तैयारियां शुरू हो गईं हैं। इसके लिए बरेका में हेलीपैड और बनारस स्टेशन पर साज-सज्जा शुरू हो गई है। बरेका परिसर स्थित सिनेमा हाल के पीछे स्थित खेल मैदान में तीन हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। अंडरपास, गेस्ट हाउस सभी जगहों पर प्रधानमंत्री के अगवानी की तैयारी जमकर हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिनेमा हाल मैदान के प्रमुख द्वार को रंग-रोगन कर मैदान में तीन पक्के हेलीपैड तेजी से बनाए जा रहे हैं। बनारस रेलवे स्टेशन के परिसर की सड़क, बनारस रेलवे स्टेशन के नाम का बोर्ड सबको ठीक किया जा रहा है। रंग-रोगन संग सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। इधर प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बनारस रेलवे स्टेशन व बीएलडब्लू में सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी है।

    प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए पांच से छह लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री के गेस्ट हाउस में रात रुकने पर यहां मार्ग को सील कर दिया जाएगा। साथ ही वैकल्पिक मार्ग के लिए रूट डायवर्ट किया जाएगा। बरेका के अलावा आसपास के एरिया को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। सभी होटल, धर्मशाला तथा लाज में आने वाले विजिटर्स की पुलिस ने जानकारी मंगाई गई है।

    प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए तीन किमी की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। बनारस स्टेशन का सोमवार को निरीक्षण करने विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी एमआर शिवाजी सुतार मारुति, एजीएम वीके शुक्ला, डीआरएम आशीष जैन, आरपीएफ आइजी तारिक अहमद, जीआरपी एसपी आदि पहुंचे।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वह आठ नवंबर को सुबह आठ बजे बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर आठ से तीन वंदेभारत समेत चार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान वह स्टेशन पर ही जनपद के लगभग 150 गणमान्य समेत 3,000 काशीवासियों को संबोधित करेंगे।

    प्रधानमंत्री के आगमन पर जोरदार स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने बताया कि स्वागत के लिए छह स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसमें महानगर के कार्यकर्ता तीन स्थानों पर रहेंगे। संत अतुलानंद चौराहे पर शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इसी प्रकार जेपी मेहता चौराहे पर शहर दक्षिणी और बरेका गेट पर कैंट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता रहेंगे।

    प्रधानमंत्री शाम पांच बजे के करीब बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से शहर के लिए प्रस्थान करेंगे। बाततपुर में पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इसी प्रकार शिवपुर और अजगरा के कार्यकर्ता दो प्वाइंट पर स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री बरेका पहुंचने के बाद शाम को मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा महानगर व जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कुल 25 लोग प्रतिभाग करेंगे।

    ट्रेन में बच्चों से करेंगे संवाद

    वाराणसी-खजुराहो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान प्रधानमंत्री ट्रेन की एक बोगी में सवार स्कूलों के चयनित बच्चों से संवाद करेंगे। सूत्र बताते हैं कि ट्रेन खजुराहो जाएगी और वहां दो घंटे रुक कर वापस वाराणसी आएगी।

    लोगों के बैठने की व्यवस्था प्लेटफार्म नंबर सात व छह पर

    प्रधानमंत्री द्वारा बनारस स्टेशन से चार ट्रेनों का हरी झंडी दिखाने के दौरान काशीवासी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों के बैठने की व्यवस्था प्लेटफार्म नंबर सात और छह पर होगी।