Prashant Kishor: '4 जून के लिए ढेर सारा पानी अपने साथ रखें...', आलोचकों पर बरसे प्रशांत किशोर; भाजपा को लेकर किया ये दावा

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत ने आगे कहा कि मेरे दावे का मजाक बनाने वाले बंगाल के नतीजों को याद रखें। दरअसल, प्रशांत ने 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में कहा कि था कि भाजपा यहां ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। वहीं, कई चैनलों ने भाजपा की जीत का दावा किया था।

Drinking water is good as it keeps both mind and body hydrated. Those who are RATTLED with my assessment of outcome of this election must keep plenty of water handy on June 4th.



PS: Remember, 02nd May, 2021 and #West Bengal!!— Prashant Kishor (@PrashantKishor) May 23, 2024